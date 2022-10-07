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«После недельного голодания». Олег Тактаров показал своё фото

«После недельного голодания». Олег Тактаров показал своё фото
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Победитель турнира UFC 6 и ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей фотографией прошлогодней давности.

«Сербия, Белград. После недельного голодания. Прошлое лето», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров — первый российский чемпион американского промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Ранее активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой:

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