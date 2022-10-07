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Менеджер Емельяненко объяснил, почему Дацик так легко нокаутировал Александра

Менеджер Емельяненко объяснил, почему Дацик так легко нокаутировал Александра
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Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал, что по итогам медицинского обследования после нокаута в бою с Вячеславом Дациком у его клиента никаких проблем не обнаружено. По словам Бурчака, удар Дацика пришёлся в определённое место на подбородке Александра, потому тот и проиграл нокаутом.

«Его тщательно обследовали врачи и не обнаружили никаких проблем. Пусть падение выглядело достаточно жёстко, всё оказалось не так страшно. Просто у человека на подбородке есть три специальные точки-нерва, попав в которые можно его моментально отключить. Вячеславу это удалось. Даже на замедленном повторе видно, как удачно он пробил точно в край подбородка. Это тяжёлый вес, и один удар здесь способен поставить точку за мгновение секунды», — приводит слова Бурчака «RT на русском».

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