Цзю прокомментировал победу Исмаилова над Иличем

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал результат боя между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и сербом Александром Иличем.
Напомним, накануне состоялся боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем. Бой продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.
«Магомед заслужено победил. Улучшил свою физическую готовность: как итог — с громадным желанием отработал поединок с Иличем. Хороший бой. Молодец! Ожидали большего от серба? Ожидали и ожидали. Есть соперник, который не дал ему возможность показать себя. Я очень рад за Магу», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.
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