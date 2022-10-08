Цзю прокомментировал победу Исмаилова над Иличем

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал результат боя между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и сербом Александром Иличем.



Напомним, накануне состоялся боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем. Бой продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Магомед заслужено победил. Улучшил свою физическую готовность: как итог — с громадным желанием отработал поединок с Иличем. Хороший бой. Молодец! Ожидали большего от серба? Ожидали и ожидали. Есть соперник, который не дал ему возможность показать себя. Я очень рад за Магу», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.