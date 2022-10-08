«Ерунду не смотрю. Это грязь». Тренер сборной России по боксу — о бое Исмаилова с Иличем

Тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о поединке между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и сербом Александром Иличем. Наставник признался, что не следит за подобными боями, и назвал их «грязью».



Напомним, накануне состоялся боксёрский поединок между Исмаиловым и Иличем. Бой продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Я такую ерунду вообще не смотрю. Это грязь. Не считаю боксом подобные бои», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В своём предыдущем боксёрском поединке Магомед Исмаилов единогласным решением судей победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу.

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