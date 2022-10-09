Джастин Гэтжи назвал лучшего бойца мира

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи считает, что его одноклубник Камару Усман остаётся лучшим бойцом в мире, несмотря на досрочное поражение Леону Эдвардсу в августе.
«Он лучший в мире, но мы понимаем, что это уже не начало карьеры. И даже не середина. Мы находимся на закате наших карьер, и в этом не приходится сомневаться. Я не хочу драться до 40 лет, как и он. И я не хочу, чтобы он дрался так долго.
Сейчас он в отличном положении. Он вернётся и подерётся с этим парнем в Лондоне, он лучше него и должен побеждать. Причина, по которой мы являемся ярыми фанатами этого спорта, кроется в непредсказуемости. И когда вы находитесь на стороне Эдвардса, то испытываете лучшее чувство в мире», – приводит слова Гэтжи издание MMA Mania.
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