«Два небедных боксёра провели бой». Проводников высказался о трилогии Канело – Головкин

Бывший чемпион мира россиянин Руслан Проводников высказался о третьем поединке между звёздными средневесами Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, который состоялся в середине сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Альварес победил близким единогласным решением, нанеся Головкину второе поражение в карьере и защитив звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

«С огромным уважением отношусь и к Гене, и к Альваресу. Это два топовых, сильнейших боксёра мира. Далеко не бедных уже. Вышли два небедных боксёра и провели бой. Я люблю голодный бокс, когда хотя бы один из боксёров голодный, когда он получил шанс, к которому шёл всю жизнь. А когда вышли два сытых боксёра… Никто не хочет рисковать. Зачем? Ребята вышли, подрались, заработали денег. Не осуждаю их, они молодцы в любом случае. Они сделали свою историю», – приводит слова Проводникова издание MMA.Metaratings.ru.