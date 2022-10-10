В UFC объявили о следующем бое Андрея Орловского

Бойцовский промоушен UFC объявил о поединке в тяжёлом весе (до 120 кг), который состоится 31 октября на турнире UFC Fight Night 213 (UFC Vegas 63) в Лас-Вегасе (США).
Бывший чемпион дивизиона 43-летний белорус Андрей Орловский (34-20) встретится с 37-летним бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой (19-8-1).
Орловский идёт на серии из четырёх побед. В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 35 он победил раздельным судейским решением американца Джейка Коллье. Белорус не проигрывал с февраля 2021 года, когда на UFC Fight Night 185 его «задушил» во втором раунде британец Том Аспиналл. Де Лима в мае на UFC 274 уступил единогласным судейским решением болгарину Благою Иванову.
Ранее американский легковес Джастин Гэтжи назвал лучшего действующего бойца в MMA.
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