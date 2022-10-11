Стерлинг: команда Махачева пытается залезть Оливейре в голову и сломать его

Чемпион легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Алджэмейн Стерлинг считает, что команда российского легковеса Ислама Махачева пытается оказывать психологическое давление на его соперника бразильца Чарльза Оливейру в преддверии их поединка на UFC 280.

«Я считаю, что команда Ислама пытается «раскрутить» его. Это правильно, но они делают это, чтобы залезть в голову Оливейре. Возможно, они считают, что способны сломать его, если успеют повлиять на него до боя. И тогда, возможно, прежний Оливейра сдастся в бою. Но я так не считаю, сейчас у Оливейры другой настрой», – сказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу LowKick MMA.

Ранее в интервью единственный боец, побеждавший Махачева в UFC, дал прогноз на бой с Оливейрой.