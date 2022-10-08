Единственный боец, побеждавший Махачева в UFC, дал прогноз на бой с Оливейрой

Бывший боец UFC бразильский ветеран Адриано Мартинс, в прошлом встречавшийся с россиянином Исламом Махачевым, поделился прогнозом на его поединок с Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Мартинс является единственным бойцом, побеждавшим Махачева в MMA – в октябре 2015 года на UFC 192 он нокаутировал его в первом раунде.
«Чарльзу ничего не нужно доказывать. Он встречался со всеми в полулёгком и лёгком весах, в UFC он уже 11 лет и многих побил. Махачев хорош, он может стать чемпионом в будущем, но ему ещё многое предстоит доказать.
Махачев развился как атлет и стал мужчиной, и я считаю его проблемой для многих, но Чарльз фаворит, потому что выступает как чемпион. В последних боях он сражался с крутыми парнями и прошёл их», – приводит слова Мартинса издание MMA Fighting.
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