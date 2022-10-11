Глава RIZIN намерен организовать выставочный бой между Флойдом Мейвезером и Нейтом Диазом

Президент RIZIN Нобуюки Сакакибара рассказал о возможности боя между бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером-младшим и американским бойцом смешанных единоборств Нейтом Диазом.



«Мы действительно думаем, что находимся в той точке, когда мы больше не можем фокусироваться только на японском рынке. Мы должны ориентироваться на международную аудиторию. Таким образом, противник Флойда теперь не обязательно должен быть японским бойцом. Это всего лишь одна из возможностей думать о будущем. Нейт Диаз как личность обладает большим характером, боевым стилем и большим количеством поклонников на международном уровне. Так что как личность он определённо был бы тем, с кем нам было бы интересно поговорить», – приводит слова Сакакибары MMA Mania.