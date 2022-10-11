Хабиб Нурмагомедов: Махачев по всем навыкам лучше Оливейры

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу Ислама Махачева, который в скором времени встретится в титульном поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Исламу 30 лет, через неделю после боя ему будет 31 год. Это самое хорошее время для любого спортсмена, любого атлета. Это время, когда ты должен соединяться ментально и физически. Сейчас у Ислама такой пик. И я считаю, что по всем навыкам он лучше. Конечно, есть определённые опасные моменты, над которыми мы работаем. Где Исламу нужно опасаться, быть осторожным. А так, я думаю, что он пройдёт его катком. Сугубо личное мнение. Может, кому-то может не понравиться. Я просто высказываю своё мнение. Некоторые люди видят в этом неуважение, я этого не вижу. 22 октября мы просто хотим его пройти», – сказал Хабиб в интервью UFC Russia.
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