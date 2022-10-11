Фьюри и Чисора проведут трилогию

Боксёры Тайсон Фьюри и Дерек Чисора находятся в процессе согласования третьего боя друг с другом в тяжёлом весе, который состоится 3 декабря в Великобритании, сообщает ESPN.

«Я решил вернуться в бокс, потому что могу стать первым в истории чемпионом мира в тяжёлом весе, у которого будет две трилогии. Я всегда говорил, что буду драться с Дереком Чисорой в конце своей карьеры», — приводит слова Фьюри ESPN.

Впервые бойцы сошлись в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

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