«Уважайте мою историю». Оливейра прогулялся со львом перед боем с Махачевым

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра опубликовал фотографии со львом.

«Лев гуляет со львом. Уважайте мою историю», – написал боец в социальных сетях.

Фото: из личного архива Чарльза Оливейры

Фото: из личного архива Чарльза Оливейры

Фото: из личного архива Чарльза Оливейры

Фото: из личного архива Чарльза Оливейры

Напомним, уже на следующих выходных, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) Оливейра оспорит вакантный титул организации в лёгком весе в бою против россиянина Ислама Махачева. Поединок возглавит турнир UFC 280.

Чарльзу Оливейре 32 года. Боец стал чемпионом сильнейшего промоушена мира в мае 2021 года, победив техническим нокаутом американца Майкла Чендлера, после чего провёл успешную защиту против американца Дастина Порье. В мае нынешнего года бразилец не смог уложиться в лимит дивизиона, из-за чего лишился титула.