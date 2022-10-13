Стали известны дата и имя соперника Мэнни Пакьяо на выставочный бой

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 43-летний Мэнни Пакьяо проведёт бой с южнокорейским блогером и инструктором по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо 10 декабря на площадке Triller Fight Club, которая не выплатила гонорар Сергею Ковалёву за бой с Тервелом Пулевым.

Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC. В этом году боксёр проиграл на выборах президента Филиппин.



Пакьяо дебютировал на профессиональном ринге в бою со своим соотечественником Эдмундом Энтингом в январе 1995 года. Этот бой завершился в пользу Пакьяо единогласным решением судей. На его счету 62 победы (39 нокаутом), восемь поражений и две ничьи.