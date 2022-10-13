«Первое фото мне 32. Дальше 54». Олег Тактаров объяснил, как поддерживать физическую форму

Победитель турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками советом по правильному питанию и показав несколько своих фотографий.
«Первое фото мне 32. И дальше 47 и 54. Вернуться в молодую кожу и метаболизм невозможно, но прилично выглядеть можно… Надо только убрать сахар и быстрые углеводы и продолжать делать, что делал… Только чуть медленнее, меньшим весом и избегая крайних положений ваших суставов», — написал Тактаров.
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Фото: Из личного архива Олега Тактарова
Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии.
«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки:
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