«Первое фото мне 32. Дальше 54». Олег Тактаров объяснил, как поддерживать физическую форму

Победитель турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками советом по правильному питанию и показав несколько своих фотографий.



«Первое фото мне 32. И дальше 47 и 54. Вернуться в молодую кожу и метаболизм невозможно, но прилично выглядеть можно… Надо только убрать сахар и быстрые углеводы и продолжать делать, что делал… Только чуть медленнее, меньшим весом и избегая крайних положений ваших суставов», — написал Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров — первый российский чемпион промоушена UFC. После ухода из спорта Олег по большей части занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у прославленного бойца не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии.

«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки: