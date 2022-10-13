«Рождённый воевать — в полях не пашет». Лиана Джоджуа показала фото с тренировки

Бывший боец UFC представительница Грузии Лиана Джоджуа разместила новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями с тренировочного занятия.



«Рождённый воевать — в полях не пашет», — подписала фотографии Лиана.

Фото: Из личного архива Лианы Джоджуа

Фото: Из личного архива Лианы Джоджуа

Фото: Из личного архива Лианы Джоджуа

Напомним, в последнем бою Джоджуа встречалась с россиянкой Дарьей Железняковой. Поединок состоялся в мае в Париже в рамках предварительного карда турнира Ares FC 6. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Железняковой единогласным решением судей. Для грузинской спортсменки это поражение стало третьим подряд. Это был её первый бой после увольнения из UFC.

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