Соннен удивился решению Гэтжи в выборе фаворита на бой Махачев — Оливейра
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Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен удивился решению Джастина Гэтжи выбрать российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева фаворитом предстоящего боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Джастин наконец-то выбрал фаворита главного боя на турнире UFC 280. Он сказал, что, скорее всего, Ислам одержит победу судейским решением. Слышал, как шесть бойцов из лёгкого дивизиона высказывались по этому бою и только один взял победу Ислама, и это Гэтжи. Меня это удивляет», — приводит слова Соннена Sportskeeda.
Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.
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