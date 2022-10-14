Соннен удивился решению Гэтжи в выборе фаворита на бой Махачев — Оливейра

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен удивился решению Джастина Гэтжи выбрать российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева фаворитом предстоящего боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Джастин наконец-то выбрал фаворита главного боя на турнире UFC 280. Он сказал, что, скорее всего, Ислам одержит победу судейским решением. Слышал, как шесть бойцов из лёгкого дивизиона высказывались по этому бою и только один взял победу Ислама, и это Гэтжи. Меня это удивляет», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.

Новость по теме Хабиб назвал спарринг-партнёров Махачева во время подготовки к бою с Оливейрой

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.