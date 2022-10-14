Хабиб назвал спарринг-партнёров Махачева во время подготовки к бою с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке своего товарища Ислама Махачева к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Их бой состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.
«Сейчас основной спарринг-партнёр не я. У нас в зале очень много ребят, молодых, голодных. Мы постоянно общаемся. Есть ударники, есть грэпплеры. Но в общем основные спарринг-партнёры, думаю, это Абубакар Нурмагомедов, Гаджи Рабаданов, Сайгид Изагахмаев, Усман Нурмагомедов, есть Амру Магомедов, есть тайцы ребята. Очень много. Какому-то залу в мире будет тяжело с нами сравниться, если брать вес 70, 77 кг. 84 кг — у нас тоже есть три-четыре очень хороших бойца. У нас в зале огромное количество топовых бойцов. В этом плане у Ислама был очень большой выбор», — сказал Нурмагомедов в интервью на канале UFC Russia в YouTube.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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