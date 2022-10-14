Бёрнс предложил Абдель-Азизу спор на $ 50 000 на исход боя Махачев – Оливейра. Тот ответил

Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на слова спортивного менеджера Али Абдель-Азиза по поводу своего прогноза на бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Оливейра финиширует в третьем раунде», — писал ранее Бёрнс.
«На самом деле ты в это не веришь», — прокомментировал позже Абдель-Азиз.
«Так что, поспорим на 50 тысяч долларов?» — ответил Гилберт.
«Прибереги свои деньги, босс выгонит тебя, если ты потеряешь эти деньги, и ты знаешь, о ком я говорю», — написал в ответ на предложение Бёрнса Абдель-Азиз.
Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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