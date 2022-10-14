Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бёрнс предложил Абдель-Азизу спор на $ 50 000 на исход боя Махачев – Оливейра. Тот ответил

Бёрнс предложил Абдель-Азизу спор на $ 50 000 на исход боя Махачев – Оливейра. Тот ответил
Комментарии

Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на слова спортивного менеджера Али Абдель-Азиза по поводу своего прогноза на бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Оливейра финиширует в третьем раунде», — писал ранее Бёрнс.

«На самом деле ты в это не веришь», — прокомментировал позже Абдель-Азиз.

«Так что, поспорим на 50 тысяч долларов?» — ответил Гилберт.

«Прибереги свои деньги, босс выгонит тебя, если ты потеряешь эти деньги, и ты знаешь, о ком я говорю», — написал в ответ на предложение Бёрнса Абдель-Азиз.

Напомним, Махачев и Оливейра проведут бой на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

Если Оливейра не сделает вес, быть беде! Волкановски для Махачева опаснее в разы Если Оливейра не сделает вес, быть беде! Волкановски для Махачева опаснее в разы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022