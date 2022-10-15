Боец UFC высмеял Аскара Аскарова за отказ от боя. Мокаев эмоционально отреагировал на это

36-летний американский боец UFC Брайан Келлехер, выступающий в легчайшей и полулёгкой весовых категориях, отреагировал на решение россиянина Аскара Аскарова отказаться от боя в промежуточном весе с Брэндоном Ройвалом.
«Аскаров – беременный, нагулялся, а теперь сливается», — гласит публикация Келлехера в «Твиттере». На это ему ответил другой боец UFC Мухаммад Мокаев: «Заткни свой рот».
Напомним, бой между Ройвалом и Аскаровым должен был состояться в рамках UFC Vegas 62, который пройдёт 15 октября в Лас-Вегасе.
Аскаров в июне уже снимался с поединка по неназванной причине. Тогда российский боец должен был провести бой с Алексом Перезом, но в итоге отказался от участия в турнире. Стоит отметить, что представители UFC пока не давали официальных комментариев по этому поводу.
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