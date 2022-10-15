Митчелл резко отреагировал на то, что Евлоев не выйдет с ним на главный бой в UFC

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл прокомментировал информацию о том, что россиянин Мовсар Евлоев не выйдет с ним на главный бой турнира UFC Fight Night, запланированный на 5 ноября.
«Итак, после месяцев преследований и подколов надо мной в социальных сетях Мовсар отказывается от борьбы. Могу точно сказать, надо мной никогда в жизни так не издевались. Я не приемлю менталитет жертвы, это меня не сильно беспокоит и просто бесит, понимаете? Мне хочется встретиться с ним и ударить его по лицу.
Он говорил в соцсетях, что я трус и тупица. Меня никогда в жизни так не преследовали… Вы можете говорить, что хотите, но когда дело доходит до такого, то парень должен быть готов к действию. Все эти слова выглядят чертовски дёшево. Они ничего не значат. Мы должны выяснять отношения не на английском языке, а кулаками», — цитирует Митчелла MMAJunkie.
Пётр Ян активно готовится к UFC 280.
- 15 октября 2022
-
11:15
-
10:53
-
10:29
-
10:15
-
09:46
-
09:32
-
08:28
-
04:01
-
01:33
-
00:43
-
00:24
-
00:16
-
00:07
- 14 октября 2022
-
23:50
-
23:28
-
23:15
-
22:41
-
21:46
-
21:04
-
20:53
-
20:10
-
19:55
-
19:31
-
18:56
-
18:17
-
18:01
-
16:46
-
16:09
-
14:36
-
14:35
-
14:12
-
13:06
-
13:00
-
12:37
-
11:42