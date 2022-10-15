Митчелл резко отреагировал на то, что Евлоев не выйдет с ним на главный бой в UFC

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл прокомментировал информацию о том, что россиянин Мовсар Евлоев не выйдет с ним на главный бой турнира UFC Fight Night, запланированный на 5 ноября.

«Итак, после месяцев преследований и подколов надо мной в социальных сетях Мовсар отказывается от борьбы. Могу точно сказать, надо мной никогда в жизни так не издевались. Я не приемлю менталитет жертвы, это меня не сильно беспокоит и просто бесит, понимаете? Мне хочется встретиться с ним и ударить его по лицу.

Он говорил в соцсетях, что я трус и тупица. Меня никогда в жизни так не преследовали… Вы можете говорить, что хотите, но когда дело доходит до такого, то парень должен быть готов к действию. Все эти слова выглядят чертовски дёшево. Они ничего не значат. Мы должны выяснять отношения не на английском языке, а кулаками», — цитирует Митчелла MMAJunkie.

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