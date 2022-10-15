Соннен заявил, что Анкалаев лишил Блаховича шанса на титульный бой

Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен считает, что российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев не позволил Яну Блаховичу получить титульный бой.
«Анкалаев был частью сделки по поводу возможного поединка с Прохазкой, но в итоге самоустранился. Однако когда он уходил, то захватил с собой ещё и Яна Блаховича, бросив ему вызов в тот момент, когда все искали бой с Прохазкой.
Так что можно сказать, что Анкалаев публично самоустранился от боя за титул. Как только он вызвал Блаховича, то лишился шанса на титульный бой, но в итоге ещё и потащил за собой Яна», — приводит слова Соннена Sportskeeda.
Бой Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем состоится 10 декабря в рамках UFC 282. На этом же турнире действующий чемпион дивизиона Иржи Прохазка проведёт бой-реванш с Гловером Тейшейрой.
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