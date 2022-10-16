Деонтей Уайлдер назвал имена двух желаемых соперников

Утром 16 октября по московскому времени состоялся вечер бокса в «Барклейс Центр» в Бруклине (штат Нью-Йорк, США), который возглавил поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и финном Робертом Хелениусом. Уайлдер одержал досрочную победу и назвал имена желаемых соперников.

«Я готов к любому сопернику, будь это Энди Руис или Усик. Погнали, Деонтей Уайлдер вернулся», — сказал Уайлдер во время флэш-интервью после победы над Хелениусом.

Напомним, американец одержал досрочную победу за три секунды до окончания первого раунда.

Эта победа позволила Уайлдеру прервать серию из двух поражений подряд, которые он потерпел от Тайсона Фьюри. Теперь На счету американца 46 боев, в которых он одержал 43 победы (42 нокаутом), потерпел 2 поражения и один поединок завершился вничью.



Хелениус прервал победную серию. Финн выиграл три предыдущих боя. Теперь на его счету 35 боёв, 31 победа и 4 поражения.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь