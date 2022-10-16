Жанибек Алимханулы: девушки в среднем весе объединяют пояса, а мужики не хотят этого
Поделиться
Непобеждённый казахстанский боксёр-профессионал Жанибек Алимханулы, выступающий в средней весовой категории, выразил мнение, что мужчины по сравнению с девушками гораздо реже соглашаются на объединительный бой.
«Девушки в среднем весе объединяют пояса, а мужики этого не хотят!» — написал Алимханулы в своих социальных сетях.
Жанибек Алимханулы дебютировал на профессиональном ринге 29 октября 2016 года, нокаутировав в первом раунде опытного колумбийца Милтона Нуньеса. В мае 2018 года боксёр подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Боба Арума. Всего на счету Алимханулы 12 побед в 12 поединках на профессиональном ринге.
Головкин обнял певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
12:35
-
12:28
-
12:21
-
12:01
-
11:35
-
11:30
-
11:11
-
10:41
-
10:17
-
09:47
-
09:26
-
09:06
-
08:35
-
08:10
-
07:59
-
07:46
-
04:53
-
02:29
-
01:43
-
00:55
-
00:35
- 15 октября 2022
-
23:57
-
22:54
-
22:39
-
22:25
-
21:50
-
21:34
-
20:57
-
20:30
-
20:00
-
19:34
-
19:10
-
19:09
-
17:52
-
17:37
Партнерский контент