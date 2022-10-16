Жанибек Алимханулы: девушки в среднем весе объединяют пояса, а мужики не хотят этого

Непобеждённый казахстанский боксёр-профессионал Жанибек Алимханулы, выступающий в средней весовой категории, выразил мнение, что мужчины по сравнению с девушками гораздо реже соглашаются на объединительный бой.

«Девушки в среднем весе объединяют пояса, а мужики этого не хотят!» — написал Алимханулы в своих социальных сетях.

Жанибек Алимханулы дебютировал на профессиональном ринге 29 октября 2016 года, нокаутировав в первом раунде опытного колумбийца Милтона Нуньеса. В мае 2018 года боксёр подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Боба Арума. Всего на счету Алимханулы 12 побед в 12 поединках на профессиональном ринге.

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