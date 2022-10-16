Бывший соперник Уайлдера оценил его шансы в бою с Усиком

Бывший претендент на титулы в супертяжёлом весе американский ветеран Крис Арреола, в прошлом встречавшийся со звёздным экс-чемпионом и соотечественником Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO), оценил его шансы в бою с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Уайлдер убийца. Если он поймает вас, то к чертям нокаутирует. Хелениус пропустил правый прямой… он прилетел из ниоткуда. Деонтей проделал чертовски большую работу с тех пор, как проиграл Фьюри.

Поединок с Усиком станет для Уайлдера выигрышным. Почему? Потому что Усик владеет сразу тремя поясами. И я считаю, что Уайлдер даст ему чертовски тяжёлый бой. Нельзя получить рост и размах рук, но у Уайлдера есть всё», – сказал Арреола в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.