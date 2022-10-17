Теренс Кроуфорд назвал крупнейший бой десятилетия в боксе

Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) считает, что его поединок с соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) является самым ожидаемым за последние десять лет.

«Это большой бой не только для меня, но и для него. Я считаю, что это крупнейший поединок десятилетия. У вас есть два непобеждённых американских бойца, которые входят в топ-5 рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. И оба в расцвете сил. Чего ещё можно желать?» – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Hudrico Live.

Напомним, ранее сообщалось, что Кроуфорд и Спенс достигли соглашения о поединке в ноябре, однако позже инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил о продолжении переговоров.