Теренс Кроуфорд назвал крупнейший бой десятилетия в боксе
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) считает, что его поединок с соотечественником Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) является самым ожидаемым за последние десять лет.
«Это большой бой не только для меня, но и для него. Я считаю, что это крупнейший поединок десятилетия. У вас есть два непобеждённых американских бойца, которые входят в топ-5 рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. И оба в расцвете сил. Чего ещё можно желать?» – сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Hudrico Live.
Напомним, ранее сообщалось, что Кроуфорд и Спенс достигли соглашения о поединке в ноябре, однако позже инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил о продолжении переговоров.
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