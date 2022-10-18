Непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев раскрыл свой режим дня

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о своём режиме дня.



«Недавно упомянул, что встаю утром в 5:20, и это вызвало много вопросов о моём режиме дня. Поэтому расскажу. Обычно мой день начинается в 5-5:20, я просыпаюсь, собираюсь, покупаю кофе и еду на тренировку. Первая тренировка у меня в 7:00.



Обычно это ОФП с Андре, работаем 2 часа. Начинаю так рано, чтобы успеть отдохнуть перед второй тренировкой. Потом завтракаю, отдыхаю и морально готовлюсь к боксу в 15:00. Обедаю обычно часа за два до неё. После второй тренировки я пью воду и ложусь спать. Вот такой у меня график», — написал Бетербиев.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: