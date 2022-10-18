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Вячеслав Дацик назвал равного соперника для Александра Емельяненко

Вячеслав Дацик назвал равного соперника для Александра Емельяненко
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик назвал равного по силам соперника для Александра Емельяненко.

«Думаю, равный соперник для Александра Емельяненко – это Джиган. Со мной он простоял дольше, чем Александр. Саня, перед тем как выйти на бой-реванш со мной, тебе надо побить Джигана и Сауло Кавалари. Они оба дольше простояли. Если Саня сделает с Джиганом бой, думаю, это бы посмотрело очень много народу», — сказал Дацик на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Напомним, 24 сентября в Москве между Дациком и Емельяненко состоялся боксёрский поединок, который завершился досрочной победой Вячеслава на 12-й секунде первого раунда. Александр попытался защититься от атаки соперника у канатов, но пропустил размашистый левый боковой, после которого оказался в тяжёлом нокауте.

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