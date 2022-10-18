Александр Емельяненко показал Дацику средний палец

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing показал средний палец Вячеславу Дацику и обратился к своему экс-сопернику.
«Дацик думал, что я после боя сорвусь и забухаю. Не тут-то было, Дацик», — заявил Емельяненко.
Александр Емельяненко
Фото: Пресс-конференция Hardcore Boxing
24 сентября в Москве Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко провели поединок по правилам бокса. Бой завершился победой Дацика, который отправил соперника в нокаут уже на 13-й секунде.
На пресс-конференции Hardcore Boxing бойцы провели спарринг в рамках рубрики «Минутка». Емельяненко вновь пропустил несколько тяжёлых ударов от Вячеслава Дацика и отправился в нокдаун. Позже менеджер Александра Никита Бурчак назвал спарринг подставой и заявил, что его клиента «взяли на слабо».
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