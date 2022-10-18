Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко показал Дацику средний палец

Александр Емельяненко показал Дацику средний палец
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing показал средний палец Вячеславу Дацику и обратился к своему экс-сопернику.

«Дацик думал, что я после боя сорвусь и забухаю. Не тут-то было, Дацик», — заявил Емельяненко.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

Фото: Пресс-конференция Hardcore Boxing

24 сентября в Москве Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко провели поединок по правилам бокса. Бой завершился победой Дацика, который отправил соперника в нокаут уже на 13-й секунде.

На пресс-конференции Hardcore Boxing бойцы провели спарринг в рамках рубрики «Минутка». Емельяненко вновь пропустил несколько тяжёлых ударов от Вячеслава Дацика и отправился в нокдаун. Позже менеджер Александра Никита Бурчак назвал спарринг подставой и заявил, что его клиента «взяли на слабо».

Новость по теме
Менеджер Емельяненко назвал реванш с Дациком подставой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022