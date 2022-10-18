Хабиб Нурмагомедов: Махачев оседлает Оливейру, как лошадь
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой.
«Ислам оседлает Оливейру, как лошадь. Многие люди недооценивают Ислама, считая, что Чарльз Оливейра хорош в партере. Но он не обладает какими-то выдающимися навыками в грэпплинге. Если ты уже сдавался восемь раз, то как ты можешь говорить о том, что хорош в партере? Ты сдавался восемь раз», — приводит слова Нурмагомедова BJPenn.
Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.
На счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение в смешанных единоборствах, у Чарльза Оливейры 33 победы при восьми поражениях.
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