Волкановски: Фёдор Емельяненко и Пётр Ян — величайшие бойцы MMA из России

Австралийский боец, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал, кого считает величайшим российским бойцом в смешанных единоборствах.



«Кто величайший боец смешанных единоборств из России? Очевидно, что это Фёдор Емельяненко. Но Пётр Ян мой друг, так что я назову ещё и его. Я знаю, что в России много жёстких ребят, мне доводилось тренироваться со многими русскими в Таиланде. У них хорошая борьба», — приводит слова Волкановски MMA.Metaratings.



На счету Петра Яна 19 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед. 22 октября россиянин проведёт поединок с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.



Фёдор Емельяненко в своей карьере провёл 46 поединков и одержал в них 40 побед.