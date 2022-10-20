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Волкановски: Фёдор Емельяненко и Пётр Ян — величайшие бойцы MMA из России

Волкановски: Фёдор Емельяненко и Пётр Ян — величайшие бойцы MMA из России
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Австралийский боец, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал, кого считает величайшим российским бойцом в смешанных единоборствах.

«Кто величайший боец смешанных единоборств из России? Очевидно, что это Фёдор Емельяненко. Но Пётр Ян мой друг, так что я назову ещё и его. Я знаю, что в России много жёстких ребят, мне доводилось тренироваться со многими русскими в Таиланде. У них хорошая борьба», — приводит слова Волкановски MMA.Metaratings.

На счету Петра Яна 19 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед. 22 октября россиянин проведёт поединок с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Фёдор Емельяненко в своей карьере провёл 46 поединков и одержал в них 40 побед.

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