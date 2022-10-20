Махачев: я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб
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Претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев рассказал о том, что он собирается провести больше защит чемпионского титула, чем другой россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Я собираюсь провести больше защит титула, чем Хабиб. Позже я перейду в другой дивизион. Если у меня всё получится, уверен на сто процентов, Хабиб будет этому только рад», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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