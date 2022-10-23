Стало известно, что сказал Чимаев перед дракой с братом Хабиба на UFC 280

В сеть попало видео с разговором между бойцами полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым, устроившими драку на турнире UFC 280, который состоялся вчера, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ).

Чимаев подошёл поздороваться, задев Нурмагомедова рукой, что последнему, вероятно, не понравилось, и он окликнул шведа. Чимаев вернулся к россиянину и после его упрёка в том, что поздороваться можно было и по-другому, ответил: «Я делаю как хочу». Нурмагомедов парировал, сказав: «Не будешь ты делать так, как хочешь». После чего бойцы вступили в конфронтацию.

Напомним, в главном бою турнира UFC 280 россиянин Ислам Махачев досрочно остановил во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе (до 70 кг).