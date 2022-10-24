Глава Hardcore FC Сульянов предостерёг Дану Уайта после поражения Яна в бою с О’Мэлли

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов поделился мыслями о поражении российского бойца UFC Петра Яна в поединке с представителем США Шоном О’Мэлли. Противостояние проходило на турнире UFC 280. Как считает Сульянов, такие судейские решения дискредитируют ММА. В связи с этим он сделал предостережение президенту UFC Дане Уайту.



«Какие мысли по решению? От себя скажу, что вне зависимости от агонистического бреда судейской коллегии UFC Пётр забрал. И подобные решения просто дискредитируют спорт. Ну и, наверное, лучше, чем Сехудо, здесь не скажешь. Дословно: самое худшее ограбление в истории UFC. Дана, не дай нам скатиться до бокса», — написал Сульянов в своих соцсетях.



Напомним, Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли: