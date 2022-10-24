Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 29 на 30 октября на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

В главном бою экс-чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) встретится в рамках лёгкого веса (до 61,2 кг) с американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).

Ломаченко в своём последнем бою в декабре уверенно перебоксировал по итогам двенадцати раундов ганского экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO), укрепив себя в статусе претендента. Ортис в мае одержал победу над бывшим обладателем титула в категории ниже и соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO).

В прямом эфире поединок покажут стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. Начало боя около 5:00 мск.