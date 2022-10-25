Названы время и место возможного боя Усик — Фьюри

Поединок между чемпионом WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри может состояться в марте следующего года в Саудовской Аравии. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный журналист Майк Коппингер.



Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был бой-реванш. Он состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл украинский боксёр (113-115, 115-113, 116-112). Фьюри в последнем бою одолел соотечественника Диллиана Уайта. Поединок прошёл в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: