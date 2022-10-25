Промоутер Уайлдера: посмотрим, предложит ли Хирн кучу денег для организации боя с Джошуа

Шелли Финкель, менеджер американского экс-чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, признался, что ждёт шага со стороны команды Энтони Джошуа по организации боя между боксёрами.

«Пару месяцев назад Эдди Хирн прислал нам письмо, и мы сказали, что для нас сейчас самое главное — это тренировки Деонтея в подготовке к бою с Хелениусом. Теперь, когда он его победил, мы посмотрим, придёт ли Эдди с кучей денег, о которых он говорил, на подписание контракта по бою с Джошуа. Он знает, как с нами связаться, так что посмотрим. Посмотрим, изменит ли нокаут Хелениуса его мнение», — приводит слова Финкеля BoxingScene.

В своём последнем поединке Деонтей Уайлдер отправил в нокаут Роберта Хелениуса за три секунды до окончания первого раунда.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: