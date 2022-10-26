«Кто б мог подумать, два чемпиона». Рабаданов показал архивное фото с Хабибом и Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивное фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, нынешним чемпионом в этом же весе Исламом Махачевым и бойцом Сайгидом Изагахмаевым.



«Кто бы мог подумать в 2014 году, на фото два чемпиона UFC в лёгком весе! Лучшие в мире. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Никогда не переставай верить в то, что делаешь», — подписал фотографию Рабаданов.

Фото: Из личного архива Гаджи Рабаданова

Напомним, Махачев завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC: