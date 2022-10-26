«Кто б мог подумать, два чемпиона». Рабаданов показал архивное фото с Хабибом и Махачевым

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав архивное фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, нынешним чемпионом в этом же весе Исламом Махачевым и бойцом Сайгидом Изагахмаевым.
«Кто бы мог подумать в 2014 году, на фото два чемпиона UFC в лёгком весе! Лучшие в мире. Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. Никогда не переставай верить в то, что делаешь», — подписал фотографию Рабаданов.
Фото: Из личного архива Гаджи Рабаданова
Напомним, Махачев завоевал чемпионский пояс UFC благодаря победе в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 280. Спортивное шоу прошло 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Ислам победил, применив удушающий приём во втором раунде.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:
- 26 октября 2022
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03
-
11:01
-
10:57
-
10:30
-
10:00
-
09:55
-
09:48
-
08:36
-
07:24
-
00:37
-
00:21
- 25 октября 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:31
-
23:18
-
22:37
-
22:32
-
22:15
-
21:56
-
20:44
-
19:57
-
19:38
-
19:11
-
18:41
-
18:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
-
16:48
-
16:31
-
15:35
-
15:10