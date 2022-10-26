«Это многое говорит о нём». Тренер Уайлдера отреагировал на решение Фьюри дать бой Чисоре

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера, отреагировал на организацию третьего боя между британцами Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Дереком Чисорой (33-12, 23 KO), который состоится 3 декабря в Лондоне.
«Тайсон Фьюри всегда говорил, что сразится с Дереком Чисорой и даст ему ещё один шанс, если люди заметили это. Их последний бой похож на издевательство, учитывая то, как Фьюри справился с ним. Но я рад, что у Дерека появилась возможность заработать и вступить под софиты, ведь он близок к завершению карьеры.
Организация этого боя многое говорит о Тайсоне Фьюри, он является человеком слова. Он даёт своему другу возможность сразиться за титул и заработать хорошие деньги. Хотя я не считаю, что поединок получится конкурентным», – приводит слова Скотта издание British Boxing News.
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