Давид Аванесян прокомментировал анонс боя с Теренсом Кроуфордом

Бывший обладатель мирового титула в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян (29-3-1, 17 KO) прокомментировал анонс поединка с чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO), который, как ожидается, состоится 11 декабря в США.
Стоит отметить, что Аванесян отказался от титула чемпиона Европы ради этого боя, который он должен был защитить в ноябре.
«Европейский титул многое значил для меня. Мы хотели провести бой, а затем сразиться с Теренсом Кроуфордом. Но шанс появился тогда, когда появился, и мы должны были им воспользоваться», – приводит слова Аванесяна издание BoxingScene.
Для 34-летнего Аванесяна это второй поединок за титул чемпиона мира. В феврале 2017 года он уступил единогласным решением американцу Ламонту Питерсону.
- 27 октября 2022
-
00:23
- 26 октября 2022
-
23:58
-
23:10
-
22:59
-
22:07
-
21:45
-
21:32
-
20:30
-
19:55
-
19:46
-
19:37
-
18:59
-
18:32
-
18:08
-
17:49
-
17:26
-
16:44
-
16:35
-
16:29
-
15:50
-
15:22
-
14:56
-
14:52
-
14:34
-
14:27
-
13:30
-
13:12
-
13:11
-
12:27
-
12:17
-
11:50
-
11:31
-
11:03
-
11:01
-
10:57