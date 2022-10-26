Давид Аванесян прокомментировал анонс боя с Теренсом Кроуфордом

Бывший обладатель мирового титула в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян (29-3-1, 17 KO) прокомментировал анонс поединка с чемпионом мира в трёх весовых категориях и членом рейтинга pound-for-pound американцем Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO), который, как ожидается, состоится 11 декабря в США.

Стоит отметить, что Аванесян отказался от титула чемпиона Европы ради этого боя, который он должен был защитить в ноябре.

«Европейский титул многое значил для меня. Мы хотели провести бой, а затем сразиться с Теренсом Кроуфордом. Но шанс появился тогда, когда появился, и мы должны были им воспользоваться», – приводит слова Аванесяна издание BoxingScene.

Для 34-летнего Аванесяна это второй поединок за титул чемпиона мира. В феврале 2017 года он уступил единогласным решением американцу Ламонту Питерсону.