Джейк Пол на лошади приехал на открытую тренировку

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол приехал на лошади на открытую тренировку перед предстоящим поединком с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.



Поединок Джейка Пола с Силвой по правилам бокса состоится в субботу, в ночь на 30 октября, на Desert Diamond Arena в Финиксе. Платные трансляции боя будет продавать Showtime. Бойцы проведут восемь раундов на ринге.

Джейк Пол

Джейк Пол

Стоит отметить, что Джейк Пол в своей боксёрской карьере провёл пять поединков, в которых одержал пять побед. В последнем бою Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Также он выигрывал Бена Аскрена.



Андерсон Силва после ухода из смешанных единоборств начал карьеру в боксе и уже успел провести два поединка, в которых добился победы над экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а также отправил в нокаут Тито Ортиса.