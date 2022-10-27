Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол на лошади приехал на открытую тренировку

Джейк Пол на лошади приехал на открытую тренировку
Комментарии

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол приехал на лошади на открытую тренировку перед предстоящим поединком с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.

Поединок Джейка Пола с Силвой по правилам бокса состоится в субботу, в ночь на 30 октября, на Desert Diamond Arena в Финиксе. Платные трансляции боя будет продавать Showtime. Бойцы проведут восемь раундов на ринге.

Джейк Пол

Джейк Пол

Джейк Пол

Джейк Пол

Стоит отметить, что Джейк Пол в своей боксёрской карьере провёл пять поединков, в которых одержал пять побед. В последнем бою Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Также он выигрывал Бена Аскрена.

Андерсон Силва после ухода из смешанных единоборств начал карьеру в боксе и уже успел провести два поединка, в которых добился победы над экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а также отправил в нокаут Тито Ортиса.

Новость по теме
«Ничто не повлияет на моё наследие». Андерсон Силва — про бой с Джейком Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022