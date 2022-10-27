Джейк Пол на лошади приехал на открытую тренировку

Видеоблогер и боксёр Джейк Пол приехал на лошади на открытую тренировку перед предстоящим поединком с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой.
Поединок Джейка Пола с Силвой по правилам бокса состоится в субботу, в ночь на 30 октября, на Desert Diamond Arena в Финиксе. Платные трансляции боя будет продавать Showtime. Бойцы проведут восемь раундов на ринге.
Джейк Пол
Джейк Пол
Стоит отметить, что Джейк Пол в своей боксёрской карьере провёл пять поединков, в которых одержал пять побед. В последнем бою Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Также он выигрывал Бена Аскрена.
Андерсон Силва после ухода из смешанных единоборств начал карьеру в боксе и уже успел провести два поединка, в которых добился победы над экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим, а также отправил в нокаут Тито Ортиса.
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