Сауль Альварес рассказал о травме, полученной перед боем с Биволом

Мексиканский боксёр Сауль Альварес рассказал о том, что перед титульным поединком с россиянином Дмитрием Биволом он испытывал проблемы, связанные с травмой запястья.

«У меня была проблема с момента боя с Калебом Плантом в ноябре прошлого года. Тогда перед боем я не стал придавать этому значения, сказав: ничего страшного, разберёмся с этим позже. Но потом ситуация начала ухудшаться. Мне нужна была операция. Во время боя я очень плохо себя чувствовал из-за этого. Это не перелом, но это серьёзная травма запястья», — приводит слова Канело BoxingScene.

Напомним, поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.