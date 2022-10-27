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Сауль Альварес рассказал о травме, полученной перед боем с Биволом

Сауль Альварес рассказал о травме, полученной перед боем с Биволом
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Мексиканский боксёр Сауль Альварес рассказал о том, что перед титульным поединком с россиянином Дмитрием Биволом он испытывал проблемы, связанные с травмой запястья.

«У меня была проблема с момента боя с Калебом Плантом в ноябре прошлого года. Тогда перед боем я не стал придавать этому значения, сказав: ничего страшного, разберёмся с этим позже. Но потом ситуация начала ухудшаться. Мне нужна была операция. Во время боя я очень плохо себя чувствовал из-за этого. Это не перелом, но это серьёзная травма запястья», — приводит слова Канело BoxingScene.

Напомним, поединок продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере.

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