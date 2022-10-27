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Валентина Шевченко провела совместную тренировку с Лианой Джоджуа. Фото

Валентина Шевченко провела совместную тренировку с Лианой Джоджуа. Фото
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, где показала, как проводила совместную тренировку с экс-бойцом UFC представительницей Грузии Лианой Джоджуа. Тренировочное занятие проходило в Аланье (Турция).

«Утренняя тренировка в Аланье. Турция. Октябрь 2022 года», — подписала фотографии Валентина.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос и победила её раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз. Джоджуа покинула UFC в ноябре прошлого года.

Уличная тренировка Валентины Шевченко с видом на Бишкек:

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