Валентина Шевченко провела совместную тренировку с Лианой Джоджуа. Фото

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, где показала, как проводила совместную тренировку с экс-бойцом UFC представительницей Грузии Лианой Джоджуа. Тренировочное занятие проходило в Аланье (Турция).



«Утренняя тренировка в Аланье. Турция. Октябрь 2022 года», — подписала фотографии Валентина.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос и победила её раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз. Джоджуа покинула UFC в ноябре прошлого года.

Уличная тренировка Валентины Шевченко с видом на Бишкек: