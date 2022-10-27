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«Дури много». Орловский — о бое Александра Емельяненко и Дацика

«Дури много». Орловский — о бое Александра Емельяненко и Дацика
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Известный белорусский боец UFC Андрей Орловский поделился мыслями о поединке между россиянами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Противостояние состоялось в сентябре этого года и проходило по правилам бокса. Победу на 12-й секунде добыл Дацик, отправивший оппонента в нокаут.

«Если можно, пара слов в защиту Емельяненко. Это тяжёлый вес, дури много, удары прилетают не пойми откуда. Всё тут может случиться, это же не легковесы. Если будет (полноценный) рематч, Емельяненко лучше подготовится и подойдёт более ответственно», — приводит слова Орловского «РИА Новости Спорт».

В следующем бою Емельяненко встретится с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок запланирован на 6 ноября.

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