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«Мы могли бы напиться вместе». Промоутер Фьюри ответил на слова Усика об алкоголизме

«Мы могли бы напиться вместе». Промоутер Фьюри ответил на слова Усика об алкоголизме
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Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, ответил на публичный выпад чемпиона WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика, обвинившего его подопечного в злоупотреблении алкоголем.

«Тайсон бросил пить, и он был готов драться в декабре. Мы считали, что бой состоится, а затем, и в этом нет сомнений, Усик сообщил, что он не будет готов до следующего года. Поэтому Тайсон заключил сделку с Чисорой.

Если он победит, тогда организация боя с Усиком не станет проблемой. Они оба хотят этого. Я искренне считаю, что Тайсон победит, и если он сделает это, то я напьюсь вместе с ним. И мы могли бы взять Усика», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

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