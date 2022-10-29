«Мы могли бы напиться вместе». Промоутер Фьюри ответил на слова Усика об алкоголизме

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, ответил на публичный выпад чемпиона WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика, обвинившего его подопечного в злоупотреблении алкоголем.

«Тайсон бросил пить, и он был готов драться в декабре. Мы считали, что бой состоится, а затем, и в этом нет сомнений, Усик сообщил, что он не будет готов до следующего года. Поэтому Тайсон заключил сделку с Чисорой.

Если он победит, тогда организация боя с Усиком не станет проблемой. Они оба хотят этого. Я искренне считаю, что Тайсон победит, и если он сделает это, то я напьюсь вместе с ним. И мы могли бы взять Усика», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу SecondsOut.