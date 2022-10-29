Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Василий Ломаченко — Ортис: прямая онлайн-трансляция поединка, где и когда смотреть бой украинца, ставки на бокс и ММА

Ломаченко — Ортис. Легендарный украинец ставит на кон свою карьеру, справится ли? LIVE
Игорь Брагин
Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис: онлайн
Комментарии
После потери пояса Василий одержал две досрочные победы, но молодой американец слишком опасен. Главное о бое — на «Чемпионате».

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой боксёрский вечер, который организует промоутерская компания Top Rank. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию главного боя турнира, в котором украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) будет противостоять не знающему поражений американцу Джэмейну Ортису (16-0-1, 8 KO).

Самые интересные факты о событиях в боксе и ММА — в нашем телеграм-канале Чемп.Fights.

«Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой «Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой
Результат боя Василий Ломаченко — Джамейн Ортис Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис, взвешивание Где смотреть бой Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис Полный кард вечера бокса Ломаченко — Ортис
Live Игорь Брагин

Боксёр заявил, что не хочет покидать Украину из-за известных политических событий. Заявление спортсмена было с большим одобрением встречено на родине. Но уже в июне появились слухе о возможном отъезде Ломаченко. И он действительно поменял своё решение по примеру лучшего друга — Александра Усика, который в итоге собрал свою семью и перебрался в Польшу для подготовки к бою против Джошуа.

Подробнее на «Чемпионате»:

Твёрдо отказался покидать Украину — но передумал. Теперь Ломаченко в США и всем доволен Твёрдо отказался покидать Украину — но передумал. Теперь Ломаченко в США и всем доволен
10:51 Игорь Брагин

В со-главном событии боксёрского вечера выступит двукратный олимпийский чемпион кубинец Робейси Рамирес. Его бой был на грани срыва, поскольку бывший чемпион из США Джесси Магдалено в последний момент выбыл. Но на коротком уведомлении вышел не знающий поражений аргентинецХосе Матиас Ромеро, что нисколько не облегчит жизнь кубинца.

10:42 Игорь Брагин

Результат боя Василий Ломаченко — Джамейн Ортис

Победу в поединке одержит боксёр, который нокаутирует соперника в течение 12 раундов. Если бой пройдёт всю дистанцию, решение о победителе будут принимать судьи, которые ведут подсчёт очков на протяжении всех 36 минут боя. Победителем будет боец, набравший больше баллов по судейским запискам. В том случае равенства судейских голосов и баллов, рефери в ринге зафиксирует ничью. Бойц может потерпеть поражение, если нарушит правила в течение поединка и будет дисквалифицирован.

10:33 Игорь Брагин

Ломаченко выбрал себе опасного соперника, Ортис идёт без поражений

Джэмейн Ортис молод, голоден до побед и очень опасен. Возраст Ортиса — главное его преимущество. В полулёгком весе спортсмены стареют рано: без невероятной скорости в этом дивизионе делать нечего. А этому парню всего 26 лет, он находится в самом расцвете физических сил.

Подробнее о сопернике Ломаченко в материале Александра Фролова:

«Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой «Голова Ломаченко улетит в зрительный зал». Соперник украинца бьёт со страшной силой
10:30 Игорь Брагин

Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис, взвешивание

В преддверии боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис состоялась церемония взвешивания боксёров ⚖️

Ломаченко оказался на 270 граммов тяжелее своего соперника. Василий сделал вес 61,05 кг, а Ортис — 60,78 кг.

10:29 Игорь Брагин

Ломаченко перед боем рассказал о подготовке, а также объяснил своё решение биться именно с Ортисом.

«Это молодой и амбициозный боец, непобеждённый. И у него хороший боксёрский арсенал. У меня, в принципе, особо вариантов и не было, поскольку по понятным причинам я долгое время не выступал.

Я не мог после перерыва выходить сразу же на топовых бойцов. В этом не было смысла. Итак, мне предложили двух возможных претендентов, и я выбрал Ортиса, поскольку он не имеет поражений", — сказал Василий.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Фото: Из личного архива Василия Ломаченко

10:28 Игорь Брагин

Последний бой Ломаченко состоялся 11 декабря 2021 года. Василий победил судейским решением экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO) из Ганы. Ортис в последний раз выходил в ринг 21 мая 2022 года. Он бился с соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO). Джэмейн добыл победу единогласным судейским вердиктом.

10:28 Игорь Брагин

Где смотреть бой Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. В России официальной трансляции не будет. Начало боя — приблизительно в 5:00 мск.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка.

10:28 Игорь Брагин

Василий Ломаченко — лучший боксёр 2016 года по версии телеканала HBO и 2017 года и по версии авторитетного издания The Ring, экс-чемпион мира в полулёгком и 2-м полулёгком весе по версии WBO, в лёгком дивизионе WBO, WBC и WBA возвращается в ринг после почти годичного простоя.

Фото: MIKEY WILLIAMS/GETTY IMAGES

10:25 Игорь Брагин

Полный кард вечера бокса Ломаченко — Ортис

Хэдлайнерами турнира в Нью-Йорке будут украинский боксёр и его молодой оппонент. Но в карде есть несколько очень интересных и перспективных проспектов. Последнить будет за кем.

  • Василий Ломаченко (16-2-0) — Джамэйн Ортис (16-0-1);
  • Робейси Рамирез (10-1-0) — Хосе Матиас Ромеро (26-2-0);
  • Дюк Раган (7-0-0) — Луис Леброн (18-4-1);
  • Трой Исли (7-0-0) — Куинси ЛаВаллаис (14-3-1);
  • Ричард Торрес-мл (3-0-0) — Ахмед Хэфни (13-2-0);
  • Абдулла Масон (4-0-0) — Анхель Баррера (4-0-0);
  • Нико Али Уолш (6-0-0) — Билли Вагнер (5-2-0);
  • Хэйвен Брэди-мл (7-0-0) — Эрик Мондрагон (8-0-1);
  • Дэланте Джонсон (5-0-0) — Эстебан Гарсия (15-1-0).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022