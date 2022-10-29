Ломаченко — Ортис. Легендарный украинец ставит на кон свою карьеру, справится ли? LIVE

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой боксёрский вечер, который организует промоутерская компания Top Rank. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию главного боя турнира, в котором украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) будет противостоять не знающему поражений американцу Джэмейну Ортису (16-0-1, 8 KO).
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Боксёр заявил, что не хочет покидать Украину из-за известных политических событий. Заявление спортсмена было с большим одобрением встречено на родине. Но уже в июне появились слухе о возможном отъезде Ломаченко. И он действительно поменял своё решение по примеру лучшего друга — Александра Усика, который в итоге собрал свою семью и перебрался в Польшу для подготовки к бою против Джошуа.
Подробнее на «Чемпионате»:
В со-главном событии боксёрского вечера выступит двукратный олимпийский чемпион кубинец Робейси Рамирес. Его бой был на грани срыва, поскольку бывший чемпион из США Джесси Магдалено в последний момент выбыл. Но на коротком уведомлении вышел не знающий поражений аргентинецХосе Матиас Ромеро, что нисколько не облегчит жизнь кубинца.
Результат боя Василий Ломаченко — Джамейн Ортис
Победу в поединке одержит боксёр, который нокаутирует соперника в течение 12 раундов. Если бой пройдёт всю дистанцию, решение о победителе будут принимать судьи, которые ведут подсчёт очков на протяжении всех 36 минут боя. Победителем будет боец, набравший больше баллов по судейским запискам. В том случае равенства судейских голосов и баллов, рефери в ринге зафиксирует ничью. Бойц может потерпеть поражение, если нарушит правила в течение поединка и будет дисквалифицирован.
Ломаченко выбрал себе опасного соперника, Ортис идёт без поражений
Джэмейн Ортис молод, голоден до побед и очень опасен. Возраст Ортиса — главное его преимущество. В полулёгком весе спортсмены стареют рано: без невероятной скорости в этом дивизионе делать нечего. А этому парню всего 26 лет, он находится в самом расцвете физических сил.
Подробнее о сопернике Ломаченко в материале Александра Фролова:
Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис, взвешивание
В преддверии боя Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис состоялась церемония взвешивания боксёров ⚖️
Ломаченко оказался на 270 граммов тяжелее своего соперника. Василий сделал вес 61,05 кг, а Ортис — 60,78 кг.
Ломаченко перед боем рассказал о подготовке, а также объяснил своё решение биться именно с Ортисом.
«Это молодой и амбициозный боец, непобеждённый. И у него хороший боксёрский арсенал. У меня, в принципе, особо вариантов и не было, поскольку по понятным причинам я долгое время не выступал.
Я не мог после перерыва выходить сразу же на топовых бойцов. В этом не было смысла. Итак, мне предложили двух возможных претендентов, и я выбрал Ортиса, поскольку он не имеет поражений", — сказал Василий.
Василий Ломаченко
Фото: Из личного архива Василия Ломаченко
Последний бой Ломаченко состоялся 11 декабря 2021 года. Василий победил судейским решением экс-чемпиона Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO) из Ганы. Ортис в последний раз выходил в ринг 21 мая 2022 года. Он бился с соотечественником Джамелом Херрингом (23-4, 11 KO). Джэмейн добыл победу единогласным судейским вердиктом.
Где смотреть бой Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть через стриминговые сервисы ESPN+ и FITE.TV. В России официальной трансляции не будет. Начало боя — приблизительно в 5:00 мск.
«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию поединка.
Василий Ломаченко — лучший боксёр 2016 года по версии телеканала HBO и 2017 года и по версии авторитетного издания The Ring, экс-чемпион мира в полулёгком и 2-м полулёгком весе по версии WBO, в лёгком дивизионе WBO, WBC и WBA возвращается в ринг после почти годичного простоя.
Фото: MIKEY WILLIAMS/GETTY IMAGES
Полный кард вечера бокса Ломаченко — Ортис
Хэдлайнерами турнира в Нью-Йорке будут украинский боксёр и его молодой оппонент. Но в карде есть несколько очень интересных и перспективных проспектов. Последнить будет за кем.
- Василий Ломаченко (16-2-0) — Джамэйн Ортис (16-0-1);
- Робейси Рамирез (10-1-0) — Хосе Матиас Ромеро (26-2-0);
- Дюк Раган (7-0-0) — Луис Леброн (18-4-1);
- Трой Исли (7-0-0) — Куинси ЛаВаллаис (14-3-1);
- Ричард Торрес-мл (3-0-0) — Ахмед Хэфни (13-2-0);
- Абдулла Масон (4-0-0) — Анхель Баррера (4-0-0);
- Нико Али Уолш (6-0-0) — Билли Вагнер (5-2-0);
- Хэйвен Брэди-мл (7-0-0) — Эрик Мондрагон (8-0-1);
- Дэланте Джонсон (5-0-0) — Эстебан Гарсия (15-1-0).
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