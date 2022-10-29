Ломаченко — Ортис. Легендарный украинец ставит на кон свою карьеру, справится ли? LIVE

После потери пояса Василий одержал две досрочные победы, но молодой американец слишком опасен. Главное о бое — на «Чемпионате».

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится большой боксёрский вечер, который организует промоутерская компания Top Rank. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию главного боя турнира, в котором украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) будет противостоять не знающему поражений американцу Джэмейну Ортису (16-0-1, 8 KO).

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