Экс-боец UFC Юрайя Холл победил бывшего защитника НФЛ и бросил вызов Джейку Полу

38-летний ямайский бывший боец UFC Юрайя Холл, выступавший в средней весовой категории, сумел победить бывшего защитника НФЛ Ле'Веона Белла в своём дебютном боксёрском бою. Он выступал в карде предваряющим главный поединок турнира в США между видеоблогером и боксёром Джейком Полом с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.
На протяжении четырех раундов Холл во много превосходил своего оппонента, но отсутствие активности до конца боя не позволило ему нокаутировать Белла, несмотря на очевидное преимущество почти в каждом обмене ударами. Тем не менее, Холл получил одобрение в протоколах, и все три судьи отдали ему бой со счётом 40-36.
Сразу после завершения поединка Холл бросил вызов Джейку Полу. «Чёрт возьми, да. Я хочу это сделать. Мне нужен Джейк Пол. Я тот чувак, который собирается прийти сюда и порвать его. Если Андерсон Сильва этого не сделает, то я буду этим человеком», — цитирует Холла MMA Fighting.
Напомним, за карьеру в ММА Юрайя Холл одержал 21 победу, из которых 15 – нокаутом, а в ещё 11 поединках он потерпел поражение.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.
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