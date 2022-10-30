Усик ответил, когда и где состоится его бой с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик может провести следующий бой с обладателем титула по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри в конце февраля или в марте 2023 года. Об этом сообщил известный журналист Дэн Рафаэль.

По словам Усика, титульный поединок, скорее всего, пройдёт в Саудовской Аравии.

Напомним, изначально ожидалось, что поединок Фьюри и Усика состоится в конце этого года, однако украинский боксёр отказался от переговоров, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, что Усик может посетить поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, который состоится 3 декабря.

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