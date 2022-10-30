Опубликованы судейские записки с боя Пол — Силва. Джейк забрал последние три раунда

Стали известны судейские записки поединка между 25-летним блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой. Бой стал главным событием боксёрского вечера и прошёл на стадионе «Хила Ривер-Арена».



Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).



Судьи Деннис О’Коннелл и Крис Уилсон посчитали, что Джейк Пол выиграл в шести раундах из восьми. Судья Пол Кальдерон отдал три раунда Андерсону Силве. Все трое судей считают, что Пол выиграл у соперника три последних раунда.



Джейк Пол продолжает идти на серии без поражений. В его боксёрской карьере шесть поединков, блогер одержал победы в каждом из них. Для Силвы это первое поражение в боксе.