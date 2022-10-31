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«Шансы 60 на 40». Бывший соперник Ломаченко оценил вероятность его победы над Хэйни

«Шансы 60 на 40». Бывший соперник Ломаченко оценил вероятность его победы над Хэйни
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях венесуэльский ветеран Хорхе Линарес, в прошлом встречавшийся со звёздным украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), оценил его шансы в бою с обладателем всех четырёх титулов в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Ломаченко уже не тот. Если бой состоится, то шансы будут 60 на 40, для Хэйни сейчас лучшее время. Он быстр, силён и великолепно двигается по рингу. Вы видели его последний бой с Камбососом, он потрясающе выступил. Ломаченко есть Ломаченко, но это другой вес, другие размеры», – сказал боец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Вчера, 30 октября, в Нью-Йорке (США) Ломаченко победил единогласным решением американца Джэмейна Ортиса (16-1-1, 8 KO), нанеся ему первое поражение в карьере.

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