«Шансы 60 на 40». Бывший соперник Ломаченко оценил вероятность его победы над Хэйни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях венесуэльский ветеран Хорхе Линарес, в прошлом встречавшийся со звёздным украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), оценил его шансы в бою с обладателем всех четырёх титулов в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).
«Ломаченко уже не тот. Если бой состоится, то шансы будут 60 на 40, для Хэйни сейчас лучшее время. Он быстр, силён и великолепно двигается по рингу. Вы видели его последний бой с Камбососом, он потрясающе выступил. Ломаченко есть Ломаченко, но это другой вес, другие размеры», – сказал боец в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Вчера, 30 октября, в Нью-Йорке (США) Ломаченко победил единогласным решением американца Джэмейна Ортиса (16-1-1, 8 KO), нанеся ему первое поражение в карьере.
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